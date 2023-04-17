بحث توسيع التعاون بين أذربيجان ومنظمة شنغهاي للتعاون

باكو، 17 أبريل (أذرتاج)

التقى الوفد الاذربيجاني الذي يرأسه مساعد رئيس الجمهورية أنار علي أكبروف، في إطار زيارته لجمهورية الصين الشعبية، مع الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ في 17 أبريل في بكين.

وأشاد الأمين العام تشانغ مينغ بالدور النشط لأذربيجان كشريك في الحوار لمنظمة شنغهاي للتعاون، مشيدا بالمشاركة النشطة لأذربيجان في الفعاليات الأخيرة التي أقيمت داخل المنظمة. أكد الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون بشكل خاص على مشاركة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في سمرقند في سبتمبر من العام الماضي. كما سلط الضوء على التعاون الفعال بين المنظمة وأذربيجان.

أشار الأمين العام تشانغ مينغ إلى أن المشاركة النشطة لمؤسسة حيدر علييف في فعاليات المنظمة تعزز التعاون بين أذربيجان ومنظمة شنغهاي للتعاون، مضيفًا أن أذربيجان قد أظهرت إمكاناتها الثقافية والإنسانية من خلال عدد من الفعاليات الهامة التي عقدت بمبادرة أذربيجان في الأمانة العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون.

سلط مساعد رئيس أذربيجان، المدير التنفيذي لمؤسسة حيدر علييف، أنار علي اكبروف، الضوء على آفاق تطوير التعاون في مختلف المجالات، مضيفا أن أذربيجان تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع منظمة شنغهاي للتعاون.

وأشار أنار علي أكبروف إلى أنه بعد أن أصبحت أذربيجان شريكا في الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون، استضاف البلد عددا من الفعاليات، مؤكدا أن مشاركة الرئيس إلهام علييف في قمة سمرقند كضيف شرف تشير إلى اهتمام أذربيجان برفع تعاونها مع منظمة شنغهاي للتعاون إلى مستوى أعلى.

خلال الاجتماع، دارت المناقشات حول تطوير التعاون بين أذربيجان ومنظمة شنغهاي للتعاون في مختلف المجالات.

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في إطار زيارة جمهورية الصين الشعبية، كما التقى الوفد الأذربيجاني مع لين سونغتيان، رئيس جمعية الشعب الصيني للصداقة مع الدول الأجنبية.

وأشاد لين سونغتيان بالتطور السريع للعلاقات بين أذربيجان والصين، مشيرا إلى أن الثقة السياسية بين رئيسي البلدين أعطت دفعة كبيرة للتعاون الناجح في مختلف المجالات.

وفي معرض حديثه عن المذكرة الموقعة في عام 2017 بين الجمعية ومؤسسة حيدر علييف، والتي ساهمت في تعميق التعاون في المجالات الإنسانية والثقافية، أكد رئيس الجمعية على إمكانية التعاون في المجالات الأخرى، بما في ذلك الاقتصادية والسياحية والشبابية والرياضية والإعلامية.

قال مساعد الرئيس الأذربيجاني أنار علي أكبروف إن التعاون بين مؤسسة حيدر علييف وجمعية الشعب الصيني للصداقة مع الدول الأجنبية ساهم في تعزيز العلاقات الودية الوثيقة بين الشعبين.

كما ناقش الجانبان آفاق التعاون بين مؤسسة حيدر علييف وجمعية الشعب الصيني للصداقة مع الدول الأجنبية.