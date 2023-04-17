بعد تحريرها من الاحتلال الأرميني.. تنتعش مدينة لاتشين (صور)

باكو، 17 أبريل (أذرتاج)

تنتعش مدينة لاتشين بعد تحريرها من وطأة الاحتلال الأرميني. قبل الاحتلال، كانت في مدينة لاتشين 2020 بيت و28 مبنى سكنيا الى جانب المباني الإدارية. ودمر الأرمن أكثر من 1500 بيت والمعالم التاريخية القديمة بالكامل اثناء احتلالهم المدينة. لكن المدينة تم تحريرها الى جانب أراضي أذربيجان الأخرى من قبضة الاحتلال. أطلقت الدولة حملة واسعة لاعادة البناء والإعمار في الأراضي المحررة، منها في مدينة لاتشين أيضا.

في المستقبل القريب، ستبدأ عودة النازحين الى ديارهم وبيوتهم في مدينة لاتشين. تقدم عدسة وكالة أذرتاج صورا من المدينة التي تشهد حاليا اعمال إعادة البناء والاعمار.