مساعد وزير الخارجية الأمريكي يطلع على الاستفزازات الارمينية السياسية العسكرية المستمرة

باكو، 17 أبريل (أذرتاج)

أجرى وزير خارجية اذربيجاني جيهون بايراموف اتصالا هاتفيا مع القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي في الشئون الأوروبية والاوروآسية ديريك هوغان في 17 أبريل.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين ناقشا، خلال الاتصال الهاتفي، المسائل الملحة المدرجة في اجندة التعاون بين أذربيجان والولايات المتحدة الامريكية وآخر تطورات الأوضاع الإقليمية وبما في ذلك، محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان.

تحدث الوزير بايراموف عن اجندة التعاون الثنائي والمتعدد الجوانب في المجالات المختلفة بين أذربيجان والولايات المتحدة الامريكية مشيرا الى أهمية الاتصالات المتبادلة من حيث تطوير العلاقات. كما لفت الى الوضع الراهن في المنطقة في فترة ما بعد النزاع وضرر وعرقلة الاستفزازات العسكرية السياسية المتواصلة من قبل أرمينيا على مساعي أذربيجان لاقرار السلام والبناء. وقدم معلومات للجانب الأمريكي أشار فيها الى ان أرمينيا لا تسحب بقايا قواتها المسلحة من أراضي أذربيجان وتعيق مساعي أذربيجان الهادفة الى إعادة دمج سكانها من القومية الأرمنية في المجتمع الاذربيجاني، وترفض اقتراح انشاء نقطة تفتيش حدودية بغرض وقف حالات سوء الاستفادة من طريق لاتشين. رغم الخطوات غير البناءة من قبل أرمينيا، فإن أذربيجان عازمة على مواصلة مساعيها لتقديم أجندة السلام.

من جانبه، أشار ديريك هوغان الى ضرورة إنجاح عملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا وحل القضايا عن طريق المفاوضات لإحلال السلام والامن القوي في المنطقة، معلنا ان الولايات المتحدة الامريكية مستعدة لدعم عملية السلام.

كما أجري خلال المكالمة الهاتفية تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.