البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 18 أبريل، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 أبريل نيسان اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0079
أورو EUR 1 1.8594
دولار أسترالي AUD 1 1.1423
روبل بيلاروس BYN 1 0.6734
ريال برازيلي BRL 1 0.3439
درهم إماراتي AED 1 0.4629
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0929
كرون دنماركي DKK 1 0.2495
لاري جورجي GEL 1 0.6734
روبي هندي INR 1 0.0207
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2699
دينار الكويت KWD 1 5.5481
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3831
بيسو المكسيك MXN 1 0.0943
جنيه مصري EGP 1 0.055
لاي مولدوفا MDL 1 0.0949
كرون النرويج NOK 1 0.1623
زلوتي بولندا PLN 1 0.4014
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194
روبل روسي RUB 1 0.0208
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2939
دولار سنغافورة SGD 1 1.274
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1559
دولار تايوان TWD 1 0.0557
ليرة تركيا TRY 1 0.0877
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0522
كرون التشيك CZK 1 0.0794
يوان الصين CNY 1 0.2473
جنيه بريطاني GBP 1 2.1055
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4655
كرون السويد SEK 1 0.1643
فرنك سويسرا CHF 1 1.8937
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1289
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.2647
بيسو تشيلي CLP 100 0.2123
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114
ريال إيران IRR 100 0.004
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