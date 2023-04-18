البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 18 أبريل، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 أبريل نيسان اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0079

أورو EUR 1 1.8594

دولار أسترالي AUD 1 1.1423

روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

ريال برازيلي BRL 1 0.3439

درهم إماراتي AED 1 0.4629

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0929

كرون دنماركي DKK 1 0.2495

لاري جورجي GEL 1 0.6734

روبي هندي INR 1 0.0207

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.2699

دينار الكويت KWD 1 5.5481

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3831

بيسو المكسيك MXN 1 0.0943

جنيه مصري EGP 1 0.055

لاي مولدوفا MDL 1 0.0949

كرون النرويج NOK 1 0.1623

زلوتي بولندا PLN 1 0.4014

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194

روبل روسي RUB 1 0.0208

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2939

دولار سنغافورة SGD 1 1.274

ريال السعودية SAR 1 0.4532

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1559

دولار تايوان TWD 1 0.0557

ليرة تركيا TRY 1 0.0877

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0522

كرون التشيك CZK 1 0.0794

يوان الصين CNY 1 0.2473

جنيه بريطاني GBP 1 2.1055

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4655

كرون السويد SEK 1 0.1643

فرنك سويسرا CHF 1 1.8937

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1289

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.2647

بيسو تشيلي CLP 100 0.2123

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114

ريال إيران IRR 100 0.004