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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:١٠]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 18 أبريل، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 أبريل نيسان اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0079

    أورو EUR 1 1.8594

    دولار أسترالي AUD 1 1.1423

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

    ريال برازيلي BRL 1 0.3439

    درهم إماراتي AED 1 0.4629

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0929

    كرون دنماركي DKK 1 0.2495

    لاري جورجي GEL 1 0.6734

    روبي هندي INR 1 0.0207

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.2699

    دينار الكويت KWD 1 5.5481

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3831

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0943

    جنيه مصري EGP 1 0.055

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0949

    كرون النرويج NOK 1 0.1623

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4014

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194

    روبل روسي RUB 1 0.0208

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2939

    دولار سنغافورة SGD 1 1.274

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1559

    دولار تايوان TWD 1 0.0557

    ليرة تركيا TRY 1 0.0877

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0522

    كرون التشيك CZK 1 0.0794

    يوان الصين CNY 1 0.2473

    جنيه بريطاني GBP 1 2.1055

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4655

    كرون السويد SEK 1 0.1643

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8937

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1289

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.2647

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2123

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114

    ريال إيران IRR 100 0.004

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