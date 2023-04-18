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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يزوران محافظة نفطشالا

    ١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٤١]

    نفطشالا، 18 أبريل، (اذرتاج)

    وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا الى محافظة نفطشالا في 18 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الدولة وقرينته السيدة الاولى زارا تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مدينة نفطشالا ووضعا باقات من الزهور أمام تمثاله.

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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يزوران محافظة نفطشالا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يزوران محافظة نفطشالا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يزوران محافظة نفطشالا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يزوران محافظة نفطشالا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يزوران محافظة نفطشالا الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يزوران محافظة نفطشالا