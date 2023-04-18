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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع نفطشالا الأولمبي الرياضي

    ١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٤٩]

    نفطشالا، 18 أبريل، (اذرتاج)

    حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا اليوم حفل افتتاح مجمع نفطشالا الأولمبي الرياضي.

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