  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يدشن الطريق البري في نفطشالا بعد إعادة ترميمه

    ١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٥‎٨]

    نفطشالا، 18 أبريل، (اذرتاج)

    حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 18 أبريل حفل تدشين الطريق البري الواصل بين نفطشالا وكوركند وماياك برقم 2 في محافظة نفطشالا بعد إعادة ترميمه.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٥‎٥‎]
    رئيس أذربيجان يشارك في حفل تدشين مركز "أسان خدمة" في ساليان
    ١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:١٣]
    الرئيس إلهام علييف يدشن مركز ساليان للإدارة الرقمية لشركة "آذرإيشيق"
    ١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٣:٤٢]
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان الظروف المهيأة لدى دار الولادة وعيادة طب الأطفال في ساليان
    ١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٣:٢٩]
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يزوران محافظة ساليان
    الرئيس إلهام علييف يدشن الطريق البري في نفطشالا بعد إعادة ترميمه الرئيس إلهام علييف يدشن الطريق البري في نفطشالا بعد إعادة ترميمه