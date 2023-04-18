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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان الظروف المهيأة لدى مزرعة تكاثر سمك الحفش في نفطشالا

    ١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:١٩]

    نفطشالا، 18 أبريل، (اذرتاج)

    تعرف رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا على الظروف المهيأة لدى مزرعة تكاثر سمك الحفش "مزرعة أسماك أذربيجان" في قرية ينيكند بمحافظة نفطشالا.

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