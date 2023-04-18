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    بدء تركيب اثنتين من المدارس الجاهزة في خاتشماز

    ١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٢٢]

    باكو، 18 أبريل، أذرتاج

    بدأت أعمال تركيب مدرستين جاهزتين في قريتي ملا برهانلي وشيخلر بمحافظة خاتشماز شمال البلد.

    وسعة المدرسة الجاهزة بقرية ملا برهانلي 96 مقعدا والمدرسة الجاهزة في قرية شيخلر 40 تلميذا.

    ويخطط استكمال الأعمال إلى بداية العام الدراسي المقبل.

    يذكر أن عدد المدارس الجاهزة المركبة بمختلف قرى محافظة خاتشماز يبلغ 23 عددا إلى اليوم.

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    بدء تركيب اثنتين من المدارس الجاهزة في خاتشماز بدء تركيب اثنتين من المدارس الجاهزة في خاتشماز بدء تركيب اثنتين من المدارس الجاهزة في خاتشماز