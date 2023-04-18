الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يزوران محافظة ساليان
AzerTAg.az
١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٣:٢٩]
ساليان، 18 أبريل، (اذرتاج)
وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا الى محافظة ساليان في 18 أبريل.
أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الدولة وقرينته السيدة الاولى زارا تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مدينة ساليان ووضعا باقات من الزهور أمام تمثاله.
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