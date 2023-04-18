حرس الحدود يحبط محاولة تهريب المخدرات من إيران
AzerTAg.az
١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٣:٣٢]
باكو، 18 أبريل، أذرتاج
قال حرس الحدود في بيان إن وحدة جوي تبه لحرس الحدود تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات من إيران إلى أذربيجان ليلة 14 أبريل.
وكشفت عن محاولة تهريب 20 كغ و400 غرام من المواد المخدرة من أراضي إيران إلى البلد واعتقل المهرب وضبط ما كان بحوزته واتخذت بحقه الإجراءات النظامية ويجري التحقيق الشامل.
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