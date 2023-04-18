أذربيجان: 62 حالة إصابة بكورونا في 18 أبريل

باكو، 18 أبريل، (أذرتاج)

سجلت 62 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و55 حالة تعافي دون تسجيل 3 وفيات نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 18 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 830 ألف و918 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 820 ألف و216 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و217 مريض منهم ويستمر علاج 485 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1321 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و578 ألف و265 فحص طبي.