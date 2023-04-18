أذربيجان: تطعيم 170 جرعة من لقاح كورونا في 18 أبريل

باكو، 18 ابريل، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 170 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 18 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 110 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و24 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 34 شخصا الجرعة الثالثة وشخصين جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و958 الف و634 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و409 ألف و587 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و880 ألف و441 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و402 ألف و535 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 الف و71 شخصا تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.