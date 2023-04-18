الرئيس إلهام علييف يدشن مركز ساليان للإدارة الرقمية لشركة "آذرإيشيق"
AzerTAg.az
١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:١٣]
ساليان، 18 أبريل، (اذرتاج)
دشن الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 18 أبريل مركز ساليان للإدارة الرقمية لشركة "آذرإيشيق" في محافظة ساليان.
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