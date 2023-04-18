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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يدشن مركز ساليان للإدارة الرقمية لشركة "آذرإيشيق"

    ١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:١٣]

    ساليان، 18 أبريل، (اذرتاج)

    دشن الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 18 أبريل مركز ساليان للإدارة الرقمية لشركة "آذرإيشيق" في محافظة ساليان.

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    الرئيس إلهام علييف يدشن مركز ساليان للإدارة الرقمية لشركة "آذرإيشيق" الرئيس إلهام علييف يدشن مركز ساليان للإدارة الرقمية لشركة "آذرإيشيق" الرئيس إلهام علييف يدشن مركز ساليان للإدارة الرقمية لشركة "آذرإيشيق" الرئيس إلهام علييف يدشن مركز ساليان للإدارة الرقمية لشركة "آذرإيشيق" الرئيس إلهام علييف يدشن مركز ساليان للإدارة الرقمية لشركة "آذرإيشيق"