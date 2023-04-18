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    أخبار رسمية


    رئيس أذربيجان يشارك في حفل تدشين مركز "أسان خدمة" في ساليان

    ١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٥‎٥‎]

    ساليان، 18 أبريل، (اذرتاج)

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في حفل تدشين مركز "أسان خدمة" في محافظة ساليان.

    أفادت وكالة اذرتاج انه بعد الحفل، تحدث الرئيس إلهام علييف في مقابلة مع تلفزيون أذربيجان.

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    رئيس أذربيجان يشارك في حفل تدشين مركز "أسان خدمة" في ساليان رئيس أذربيجان يشارك في حفل تدشين مركز "أسان خدمة" في ساليان رئيس أذربيجان يشارك في حفل تدشين مركز "أسان خدمة" في ساليان رئيس أذربيجان يشارك في حفل تدشين مركز "أسان خدمة" في ساليان رئيس أذربيجان يشارك في حفل تدشين مركز "أسان خدمة" في ساليان رئيس أذربيجان يشارك في حفل تدشين مركز "أسان خدمة" في ساليان رئيس أذربيجان يشارك في حفل تدشين مركز "أسان خدمة" في ساليان رئيس أذربيجان يشارك في حفل تدشين مركز "أسان خدمة" في ساليان رئيس أذربيجان يشارك في حفل تدشين مركز "أسان خدمة" في ساليان رئيس أذربيجان يشارك في حفل تدشين مركز "أسان خدمة" في ساليان رئيس أذربيجان يشارك في حفل تدشين مركز "أسان خدمة" في ساليان رئيس أذربيجان يشارك في حفل تدشين مركز "أسان خدمة" في ساليان رئيس أذربيجان يشارك في حفل تدشين مركز "أسان خدمة" في ساليان رئيس أذربيجان يشارك في حفل تدشين مركز "أسان خدمة" في ساليان رئيس أذربيجان يشارك في حفل تدشين مركز "أسان خدمة" في ساليان رئيس أذربيجان يشارك في حفل تدشين مركز "أسان خدمة" في ساليان رئيس أذربيجان يشارك في حفل تدشين مركز "أسان خدمة" في ساليان رئيس أذربيجان يشارك في حفل تدشين مركز "أسان خدمة" في ساليان