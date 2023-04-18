رئيس أذربيجان يشارك في حفل تدشين مركز "أسان خدمة" في ساليان

ساليان، 18 أبريل، (اذرتاج)

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في حفل تدشين مركز "أسان خدمة" في محافظة ساليان.

أفادت وكالة اذرتاج انه بعد الحفل، تحدث الرئيس إلهام علييف في مقابلة مع تلفزيون أذربيجان.