وزير الدفاع الاذربيجاني في زيارة رسمية إلى كازاخستان

باكو، 18 أبريل، (أذرتاج)

قام وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف اليوم بزيارة رسمية الى كازاخستان تلبية لدعوة نظيره الكازاخستاني رسلان جاكسيلكوف.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه من المقرر، في الاجتماع الذي سيعقد في إطار الزيارة، مناقشة آفاق تطوير التعاون بين البلدين في المجالات العسكرية والعسكرية والفنية والعسكرية والتعليمية، فضلا عن القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.