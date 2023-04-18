رئيس كازاخستان يعين سفيرا جديدا لبلاده في أذربيجان

باكو، 18 أبريل (أذرتاج)

اصدر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف مرسوما عن تعيين عالم بايل سفيرا جديدا فوق العادة والمفوض لبلاده في أذربيجان.

أفادت أذرتاج ان مدة العمل الدبلوماسي للسفير السابق سيرجان عبدكريموف في أذربيجان قد انتهت. كان يعمل في هذا المنصب منذ 30 سبتمبر عام 2019.

وفق ما نشرته وسائل الاعلام الكازاخية، ولد السفير عالم بايل في مدينة تاراز عام 1984 ودرس في اختصاص "إدارة الاعمال" في جامعة الشرق الاوسط التقنية. وحصل على درجة الماجيستير في اختصاص "الأداء الحكومي" في جامعة جورج واشنطن الامريكية. بدأ عمله في منصب خبير في مجلس التعاون للدول التركية خلال عامي 2014-2012. كما تولى مناصب مدير مركز العلاقات الدولية لدى الاكاديمية التركية الدولية (2015-2014) ورئيس إدارة التعاون الدولي لدى وزارة شئون الدولة (2016) ورئيس إدارة التعاون الدولي لدى وكالة شئون الدولة ومكافحة الفساد ورئيس إدارة الأبحاث الاستراتيجية (2018-2016) والسكرتير الأول لدى سفارة كازاخستان في تركيا في الشئون السياسية (2020-2018). عمل في منصب القنصل العام لكازاخستان في إسطنبول منذ 1 مارس عام 2020.