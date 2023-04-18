محمية "أغكول" الوطنية ملجأ للطيور المحلية والمهاجرة المختلفة في جنوبي غرب أذربيجان (صور)

باكو، 18 أبريل (أذرتاج)

وتعتبر محمية "أغكول" الوطنية من المواطن الأساسية لمختلف أنواع الطيور سواء المحلية أو المهاجرة والحيوانات البرية الأخرى في أذربيجان.

وتعد المحمية "وادي الطيور" الواقعة في أراضي محافظتي اغجابدي وبيلقان جنوبي غرب أذربيجان، من الأراضي الرطبة المنخفضة ومحطة رئيسية لعشرات الأنواع من الطيور الزائرة خلال فصل الشتاء، وللنباتات والأسماك.

في موسم الربيع، تزينت أراضي المحمية بالزهور الجميلة من نوع الخشخاش البري.

تقدم وكالة أذرتاج صورا التقطها المصور ليوكين من المحمية.