بحث فرص التعاون والشراكة الاقتصادية بين روسيا وأذربيجان

باكو، 18 أبريل (أذرتاج)

تقام في باكو مائدة مستديرة في موضوع "استراتيجية الشراكة المتبادلة وفرص التعاون والشركة بين أذربيجان وروسيا"، ذلك برعاية مجموعة الاتصال والطبع Russian Business Guide وبدعم من غرفة التجارة والصناعة الروسية والممثلية التجارية الروسية في أذربيجان والممثلة التجارية الأذربيجانية في روسيا والبنك الدولي الاذربيجاني – موسكو.

أفادت أذرتاج ان الحدث يقام في شكل مختلط: حضوري وافتراضي بين غرفة التجارة الصناعية الروسية والممثلية التجارية الأذربيجانية في روسيا.

يشارك في المناقشات ممثلو دوائر الاعمال الروسية والاذربيجانية وممثلي حكومات أقاليم روسيا والخبراء وممثلي الغرف التجارية الصناعية الإقليمية والشركات اللوجيستية.