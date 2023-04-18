الرئيس يعلن عن الشروع بتنفيذ مشروع ثاني مجمع سكني كبير في شوشا قريبا

باكو، 18 أبريل (أذرتاج)

قال الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في مقابلة متلفزة اليوم ان مشروع اول مجمع سكني في مدينة شوشا ينفذ بنجاح. سيرسى قريبا حجر الأساس لمشروع انشاء ثاني مجمع سكني كبير فيها سيضم انشاء عدد كثير من البيوت.

كما قال الرئيس ان أعمال انشاء مجمعات سكنية مستمرة على قدم وساق في مدن اغدام وفضولي وزنكيلان. وبدأت اعمال تحضيرية لتنفيذ مشاريع البناء في مدينتي كالبجار وجبرائيل.