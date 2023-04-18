تخطيط عودة أكثر من 700 عائلة نازحة الى مدينة لاتشين في صيف هذا العام

باكو، 18 أبريل (أذرتاج)

بناء على المخططات الأخيرة، ستنشأ 570 بيتا فرديا وهذا أكثر من المخطط الاولي وهو انشاء أكثر من 400 بيتا فرديا في مدينة لاتشين في المرحلة الأولى. كذلك ستكون اكثر من 140 بيتا جاهزة للسكن في مدينة لاتشين قريبا وإجماليا سيتم إعادة توطين اكثر من 700 عائلة نازحة في المدينة في صيف العام الحالي، وفق ما قال الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في مقابلة متلفزة اليوم.

أضاف الرئيس ان اعمال إعادة البناء جارية في قريتي زابوخ وسوس اللتين تعرضتا للسياسة الاستيطانية غير القانونية، مشيرا الى ان النازحين من هاتين القريتين سيعودون اليهما بحلول السنة.