إصابة مواطن مدني بجروح إثر انفجار لغز ارميني

باكو، 18 أبريل (أذرتاج)

أصاب ساكن قرية بورسونلو لمحافظة تارتار إلنور عسكروف، من مواليد 1980، بجروح خطيرة إثر انفجار لغز زرعته قوات الاحتلال الأرميني.

أفادت أذرتاج نقلا عن النيابة العامة ان النيابة المحلية تجري التحقيق في الحادث.

يجب الذكر ان 51 شخصا قُتلوا و240 شخص أصيبوا بجروح مختلفة من 291 ضحية من المدنيين والعسكريين إثر انفجار الألغام التي زرعته أرمينيا بعد توقف العمليات القتالية بناء على اتفاق 10 نوفمبر عام 2020.