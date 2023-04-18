  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يعطي الانفصاليين خيارين: إما ان يعيشوا تحت علم أذربيجان أو ...

    ١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٤٧]
    الرئيس إلهام علييف يعطي الانفصاليين خيارين: إما ان يعيشوا تحت علم أذربيجان أو ...

    باكو، 18 أبريل (أذرتاج)

    قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في مقابلة أجراها معه تلفزيون أذربيجان في منطقة ساليان: "يجب أن يفهم الانفصاليون أيضًا أن لديهم خيارين: إما أن يعيشوا تحت علم أذربيجان وإما أن يغادروا".

    "لقد طردنا سيرجيك سركسيان وروبرت كوتشاريان وسيران أوهانيان الشخصيات الرئيسية للانفصاليين، من قره باغ طرد الكلاب وقمنا بإذلالهم. كانوا قد جاءوا إلى قره باغ خلال الحرب القراباغية الثانية ليقاتلونا. هرب الثلاثة من أراضينا مثل الأرانب. وأشار رئيس الدولة إلى أنه لا يمكن لأي منهم أن يحشر أنفه في شئون خانكندي أو أي مكان آخر الآن"، حسبما قال الرئيس.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:١٩]
    يجب على الأرمن ألا ينسوا أن علم أذربيجان يرفرف اليوم في قره باغ
    ١٨.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:١٥‎]
    رئيس أذربيجان: بحرق العلم أظهر الأرمن صفاتهم القبيحة للعالم بأسره
    ١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٢٨]
    الرئيس: إما أن يحصل الأرمن في قره باغ على الجنسية الأذربيجانية، إما أن يجدوا لأنفسهم مسكنا آخر
    ١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:١٧]
    الرئيس إلهام علييف: نعيد النازحين السابقين إلى مدينة لاتشين قبل الوقت المحدد