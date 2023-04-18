الرئيس إلهام علييف يعطي الانفصاليين خيارين: إما ان يعيشوا تحت علم أذربيجان أو ...

باكو، 18 أبريل (أذرتاج)

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في مقابلة أجراها معه تلفزيون أذربيجان في منطقة ساليان: "يجب أن يفهم الانفصاليون أيضًا أن لديهم خيارين: إما أن يعيشوا تحت علم أذربيجان وإما أن يغادروا".

"لقد طردنا سيرجيك سركسيان وروبرت كوتشاريان وسيران أوهانيان الشخصيات الرئيسية للانفصاليين، من قره باغ طرد الكلاب وقمنا بإذلالهم. كانوا قد جاءوا إلى قره باغ خلال الحرب القراباغية الثانية ليقاتلونا. هرب الثلاثة من أراضينا مثل الأرانب. وأشار رئيس الدولة إلى أنه لا يمكن لأي منهم أن يحشر أنفه في شئون خانكندي أو أي مكان آخر الآن"، حسبما قال الرئيس.