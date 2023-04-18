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    اقتصاد


    بحث مشاريع واعدة بين أذربيجان وإسرائيل

    ١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٥‎٥‎]

    باكو، 18 أبريل (أذرتاج)

    التقى وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائل جباروف مع وزير الخارجية الإسرائيلي والرئيس المشارك في اللجنة الأذربيجانية الإسرائيلية المشتركة إيلي كوهين.

    أفادت أذرتاج نقلا عن الوزير الاذربيجاني قوله ان الطرفين أعربا بكل امتنان عن التطور الشامل للعلاقات بين البلدين وناقشا الوضع الحالي للتعاون الاقتصادي والمشاريع الواعدة.

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