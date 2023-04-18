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    نائبة الوزير: الشباب يمكنهم لعب دور فاعل في تبليغ حقائق أذربيجان الغربية في العالم

    ١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٠٥‎]
    نائبة الوزير: الشباب يمكنهم لعب دور فاعل في تبليغ حقائق أذربيجان الغربية في العالم

    باكو، 18 أبريل، أذرتاج

    قالت انديرة حاجييفا نائبة وزير الشباب والرياضة في دورة تعريفية بغية "تشجيع فعاليات متطوعين في تبليغ حقائق أذربيجان الغربية عبر العالم لدى جماعة أذربيجان الغربية إن الشباب كان لهم دور كبير في النصر المظفر في حرب الـ44 يوما الوطنية حتى لم ير معظم الشباب الشهداء قره باغ قبل ذلك وشعرنا بمشاعر سرور كبيرة خلال تحقيق النصر عام 2020م.

    وأكدت على ضرورة استعادة حقوق الاذربيجانيين المنتهكة.

    وأشارت نائبة الوزير إلى أن الشباب يمكنهم لعب دور فاعل في قضية تبليغ أذربيجان الغربية عبر العالم.

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