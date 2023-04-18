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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: جميع المشاريع في قره باغ وزنكزور الشرقية تنفذ وفق الخطة

    ١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٠٦]
    الرئيس إلهام علييف: جميع المشاريع في قره باغ وزنكزور الشرقية تنفذ وفق الخطة

    باكو، 18 أبريل، أذرتاج

    تناول الرئيس إلهام علييف الاعمال الجارية في قره باغ وزنكزور الشرقية أيضا في مقابلة متلفزة في 18 ابريل.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة ابلغ أن المجتمع يحاط علما بشكل منتظم بالأعمال الجارية في قره باغ وزنكزور الشرقية.

    وقال الرئيس إلهام علييف: تنفيذ مشاريع البنية التحتية وطرق السكك الحديدية والطرق البرية وإمدادات الطاقة الكهربائية والمياه وجميع المشاريع الخاصة بالتدابير المعنية بالريّ جارية وفق الخطة والمطاران ناشطان وإنشاء المطار الثالث مستمر.

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