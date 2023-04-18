الرئيس إلهام علييف: الإنجازات المحققة خلال 3 أشهر تسمح بإضافات في الميزانية

باكو، 18 أبريل، (أذرتاج)

تستمر حاليا مشاريع البنية التحتية. إن الإنجازات المحققة خلال ثلاثة أشهر من هذا العام تسمح لنا بإدخال إضافات على الميزانية.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في مقابلة مع تلفزيون أذربيجان في محافظة ساليان في 18 أبريل.

وأشار رئيس الدولة إلى أنه صدرت تعليمات للحكومة بإجراء تسوية للموازنة وتقديمها إلى المجلس الوطني. تم جمع 1.5 مليار مانات إضافية خلال ثلاثة أشهر من دائرتي الضرائب والجمارك. قال الرئيس: "بالطبع، لقد أكملنا ثلاثة أشهر من السنة فقط، حتى نهاية العام، سيزداد هذا العدد. من أجل تسريع العمل وإنجاز المهام الأخرى امام البلد، أعتقد أن الميزانية يجب أن تكون دقيقة".