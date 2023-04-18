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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: نعيد النازحين السابقين إلى مدينة لاتشين قبل الوقت المحدد

    ١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:١٧]
    الرئيس إلهام علييف: نعيد النازحين السابقين إلى مدينة لاتشين قبل الوقت المحدد

    باكو، 18 أبريل، أذرتاج

    سيعود النازحون السابقون إلى مدينة لاتشين قبل الوقت المحدد سابقا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف تناول هذه المسألة في مقابلة متلفزة في 18 ابريل اليوم.

    وذكر رئيس الدولة " قبل فترة قلت إننا نعيد النازحين السابقين إلى مدينة لاتشين إلى نهاية العام الجاري واليوم يسعني القول بكل تأكيد اننا ننفذ ذلك في هذا الصيف أي قبل الوقت المحدد له سابقا.

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