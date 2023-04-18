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    سياسة


    الرئيس: إما أن يحصل الأرمن في قره باغ على الجنسية الأذربيجانية، إما أن يجدوا لأنفسهم مسكنا آخر

    ١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٢٨]
    الرئيس: إما أن يحصل الأرمن في قره باغ على الجنسية الأذربيجانية، إما أن يجدوا لأنفسهم مسكنا آخر

    باكو، 18 أبريل (أذرتاج)

    "لقد أعلنا مرارًا وتكرارًا أننا لن نناقش شؤوننا الداخلية مع أي دولة. قره باغ هي شأننا الداخلي"، حسبما قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال حديثه لتلفزيون أذربيجان في منطقة ساليان في 18 ابريل.

    وأشار رئيس الدولة إلى أن "الأرمن الذين يعيشون في قره باغ يجب أن يحصلوا على الجنسية الأذربيجانية أو يجدوا مكانًا آخر للعيش. هناك حرية تامة لهم في ذلك، حيث تُعرض لهم جميع المبادئ الديمقراطية الأساسية. يجب حل هذه المسألة على أساس حقوق الإنسان"، وفق ما قاله رئيس الدولة.

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