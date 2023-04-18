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    سياسة


    أذربيجان وكازاخستان تبحثان التعاون في المجالات العسكرية والفنية والتعليم العسكري

    ١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥‎٨]

    باكو، 18 أبريل (أذرتاج)

    التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف الذي يزور حاليا كازاخستان مع وزير الدفاع لهذا البلد الجنرال رسلان جاكسيليكوف.

    أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه بعد الاستقبال الرسمي للوزير الاذربيجاني، عقد لقاء بين الوزيرين حيث ناقشا فيه آفاق تطوير التعاون في المجالات العسكرية والفنية العسكرية والتعليم العسكري بين البلدين والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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