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    رئيس أذربيجان: بحرق العلم أظهر الأرمن صفاتهم القبيحة للعالم بأسره

    ١٨.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:١٥‎]
    رئيس أذربيجان: بحرق العلم أظهر الأرمن صفاتهم القبيحة للعالم بأسره

    باكو، 18 أبريل (أذرتاج)

    قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال حديثه لتلفزيون أذربيجان في منطقة ساليان: "بحرقهم لعلمنا، أظهر الأرمن صفاتهم القبيحة للعالم كله".

    وأضاف الرئيس الأذربيجاني: "أريد أن أقول مرة أخرى إنه تقع وراء هذا الأمر دولة أرمنيا والحكومة الأرمنية والحملة المضادة لأذربيجان التي استمرت لسنوات عديدة في أرمينيا ومعاداة أذربيجان التي استمرت لعقود في أرمينيا. هذا ليس حدثًا عاديًا".

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