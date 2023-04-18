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    سياسة


    يجب على الأرمن ألا ينسوا أن علم أذربيجان يرفرف اليوم في قره باغ

    ١٨.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:١٩]
    يجب على الأرمن ألا ينسوا أن علم أذربيجان يرفرف اليوم في قره باغ

    باكو، 18 أبريل (أذرتاج)

    قال الرئيس إلهام علييف خلال حديثه لتلفزيون أذربيجان في منطقة ساليان: "يجب على الأرمن ألا ينسوا ان علم أذربيجان يرفرف اليوم في قره باغ".

    وأضاف رئيس الدولة: "رُفع العلم الأذربيجاني في أغدام وفضولي وجبرائيل وقوبادلي وكالباجار ولاتشين وشوشا وهادروت وتاليش وسوغوفوشان ومئات القرى. اليوم، يرفرف العلم الأذربيجاني في جبال زنغيزور، يجب ألا ينسوا هذا. هل يمكنهم الاقتراب من ذلك العلم؟ هل يستطيع ذلك المخلوق الشبيه بالبشر وأمثاله الاقتراب من تلك الأعلام؟ لا يمكنهم النظر إلى تلك الأعلام من بعيد وهم خائفون"، حسبما قاله رئيس الدولة.

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