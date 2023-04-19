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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٠١]

    باكو، 19 أبريل، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 19 أبريل نيسان اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0082

    أورو EUR 1 1.8534

    دولار أسترالي AUD 1 1.1406

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3337

    درهم إماراتي AED 1 0.4629

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0953

    كرون دنماركي DKK 1 0.2488

    لاري جورجي GEL 1 0.6654

    روبي هندي INR 1 0.0207

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.2566

    دينار الكويت KWD 1 5.544

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3855

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0939

    جنيه مصري EGP 1 0.055

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0924

    كرون النرويج NOK 1 0.1634

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3966

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194

    روبل روسي RUB 1 0.022

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2877

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2808

    ريال السعودية SAR 1 0.4529

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1559

    دولار تايوان TWD 1 0.0558

    ليرة تركيا TRY 1 0.0886

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0679

    كرون التشيك CZK 1 0.0788

    يوان الصين CNY 1 0.2478

    جنيه بريطاني GBP 1 2.1066

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4728

    كرون السويد SEK 1 0.1639

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8599

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1312

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.2803

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2151

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114

    ريال إيران IRR 100 0.004

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