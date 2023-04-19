رئيس أذربيجان يستقبل وزير خارجية إسرائيل (محدث)

باكو، 19 أبريل (أذرتاج)

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وزير خارجية دولة إسرائيل والرئيس المشارك في اللجنة المشتركة إيلي كوهين في 19 أبريل.

أفادت أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف أشاد بمستوى العلاقات الأذربيجانية الإسرائيلية مشيرا الى وجود العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين. ووصف الرئيس علييف افتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل بأنه خير دليل على المستوى العالي للعلاقات، مؤكدا ان هذه العلاقات تعتمد على الصداقة والثقة المتبادلة والاحترام المتبادل والدعم المتبادل. قال الرئيس ان أجندة التعاون بين البلدين تتوسع مشيرا الى نشاط اللجنة المشتركة بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة دولة إسرائيل. وأعرب الرئيس إلهام علييف عن ثقته في ان هذا سيساهم في عمل تنويع العلاقات.

تناول الرئيس في حديثه التنفيذ الناجح لعملية تحديث الاقتصاد في أذربيجان حاليا مشيرا الى أهمية تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا والطاقة الخضراء والمدينة الذكية والقرية الذكية.

قدم الرئيس علييف معلومات عن الظروف المهيأة في منطقة آلات الاقتصادية الحرة مشيرا الى وجود إمكانيات جيدة لعمل الشركات الإسرائيلية فيها وتقديمها مشاريع جديدة. كذلك تم التشديد على أهمية إمكانية مشاركة شركة سوكار الأذربيجانية في استغلال الموارد الهيدروكربونية في إسرائيل.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بافتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل معربا عن ثقته في أن هذا سيساهم في عمل بناء علاقات استراتيجية بين البلدين واعرب عن شكره على افتتاح السفارة في بلده. اكد ان العلاقات بين إسرائيل وأذربيجان ذات طابع استراتيجي. وقال الضيف ان علاقات الصداقة قائمة بين الشعبين أيضا.

ولفت الوزير الإسرائيلي الى انه يزور أذربيجان برفقة وفد موسع. وتطرق في حديثه الى العلاقات في مجال السياحة بين البلدين منوها الى زيادة عدد السياح الوافدين من بلده الى أذربيجان. وقال ان حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموا مشيرا الى وجود إمكانيات واسعة لزيادته أكثر.

كما قيل في اللقاء ان ثمة فرصا واسعة لتطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والزراعة والطاقة المتجددة والاستثمار والعلم والتعليم والثقافة والسياحة والامن وغيرها. كذلك اشير الى ان الخبرة الإسرائيلية في إدارة موارد المياه وتحلية مياه البحر ومكافحة حالة التصحر وتطوير الزراعة في الظروف الصحراوية وشبه الصحراوية تهم أذربيجان.