ارتفاع حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز

باكو، 19 أبريل، (اذرتاج)

بلغ إجمالي الاستثمارات في رأس المال الثابت في أذربيجان 1271.4 مليون مانات خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية ان حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز انخفض بنسبة 23.8 في المائة.