ارتفاع حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز
AzerTAg.az
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٤٨]
باكو، 19 أبريل، (اذرتاج)
بلغ إجمالي الاستثمارات في رأس المال الثابت في أذربيجان 1271.4 مليون مانات خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية ان حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز انخفض بنسبة 23.8 في المائة.
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