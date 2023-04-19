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    اقتصاد


    ارتفاع حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز

    ١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٤٨]
    ارتفاع حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز

    باكو، 19 أبريل، (اذرتاج)

    بلغ إجمالي الاستثمارات في رأس المال الثابت في أذربيجان 1271.4 مليون مانات خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية ان حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز انخفض بنسبة 23.8 في المائة.

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