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    تمديد نظام الحجر الصحي الخاص في أراضي أذربيجان

    ١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٥‎٠]
    تمديد نظام الحجر الصحي الخاص في أراضي أذربيجان

    باكو، 19 أبريل، (اذرتاج)

    تم تمديد نظام الحجر الصحي الخاص في أراضي أذربيجان الى الساعة 06:00 في الأول من يوليو عام 2023. اعلن الحجر الصحي الخاص لمكافحة تفشي عدوى كوفيد 19 في البلد وعواقبها.

    أفادت اذرتاج ان القرار بهذا الشأن أصدره رئيس الوزراء علي اسدوف.

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