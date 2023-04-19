باكو، 19 أبريل، (اذرتاج)

تم تمديد نظام الحجر الصحي الخاص في أراضي أذربيجان الى الساعة 06:00 في الأول من يوليو عام 2023. اعلن الحجر الصحي الخاص لمكافحة تفشي عدوى كوفيد 19 في البلد وعواقبها.

أفادت اذرتاج ان القرار بهذا الشأن أصدره رئيس الوزراء علي اسدوف.