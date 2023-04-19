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    اقتصاد


    إنتاج 72 % من الناتج الصناعي في قطاع التعدين

    ١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٥‎٢]
    إنتاج 72 % من الناتج الصناعي في قطاع التعدين

    باكو، 19 أبريل، (اذرتاج)

    انخفض الإنتاج في قطاع النفط والغاز بنسبة 4 في المائة وارتفع المنتجات في القطاع غير النفطي والغاز للصناعة بنسبة 4.7 في المائة.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية انه تم إنتاج 72 في المائة من الناتج الصناعي في التعدين و22.6 في المائة في المعالجة و4.7 في المائة في إنتاج الكهرباء والغاز والبخار والتوزيع والإمداد و0.7 في المائة في قطاعات إمدادات المياه ومعالجة النفايات ومعالجتها.

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