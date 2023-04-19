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    اقتصاد


    زيادة الدخل الفردي للسكان

    ١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٢٤]
    زيادة الدخل الفردي للسكان

    باكو، 19 أبريل، (اذرتاج)

    وفقا للبيانات الأولية، بلغ الدخل الاسمي لسكان البلاد 18 مليارا و479.9 مليون مانات أو 1823.7 مانات خلال اشهر يناير – مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان تصرف السكان بعد كل المدفوعات الإلزامية والطوعية بمبلغ 16 مليارا و345.3 مليون مانات.

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