زيادة الدخل الفردي للسكان

باكو، 19 أبريل، (اذرتاج)

وفقا للبيانات الأولية، بلغ الدخل الاسمي لسكان البلاد 18 مليارا و479.9 مليون مانات أو 1823.7 مانات خلال اشهر يناير – مارس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان تصرف السكان بعد كل المدفوعات الإلزامية والطوعية بمبلغ 16 مليارا و345.3 مليون مانات.