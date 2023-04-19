زيادة الدخل الفردي للسكان
AzerTAg.az
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٢٤]
باكو، 19 أبريل، (اذرتاج)
وفقا للبيانات الأولية، بلغ الدخل الاسمي لسكان البلاد 18 مليارا و479.9 مليون مانات أو 1823.7 مانات خلال اشهر يناير – مارس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان تصرف السكان بعد كل المدفوعات الإلزامية والطوعية بمبلغ 16 مليارا و345.3 مليون مانات.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٤٢]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥٦]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤٤]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٥٢]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٠٠]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٣٣]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٣١]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٤٢]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥٦]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤٤]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٢٢]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٣٤]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٠٧]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٣٥]
١٧.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٣٩]
١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٣٣]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤٧]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٥٩]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥٤]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٠٧]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٠٦]
١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٣:٥١]
١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٣:٤٩]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٥٤]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٣٤]
١٨.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٣١]
١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٣:٣٧]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٤٩]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٤٥]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٥٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك