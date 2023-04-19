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    المصارع الأذربيجاني يحصد الذهبية للمرة الرابعة

    ١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٣:٥‎٨]

    باكو، 19 أبريل، أذرتاج

    حصد المصارع الأذربيجاني حاجي علييف ذهبية بطولة أوروبا للمصارعة الحرة للمرة الرابعة القياسية.

    وتجاوز البطل الأذربيجاني المنافس في الزنة الـ70 كغ في مرحلة الفاصلة على الإيطالي تالامو 12-1 وفي مرحلة ربع النهائي على الألماني هينكيل 4-0 ليتأهل لنصف النهائي الذي تغلب فيه على المولدوفي دياكو 4-1 ليتأهل للمرة الخامسة إلى النهائي.

    وحسم علييف الفوز بحساب 10-3 على البلغاري رمضانوف ليصبح للمرة الرابعة بطل أوروبا علما بانه بطل العالم ثلاث مرات.

    يذكر أن المصارع الأذربيجاني الآخر علي عباس رضازاده المنافس في الوزن الـ57 كغ قد حصد الذهبية في بطولة أوروبا سابقا.

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