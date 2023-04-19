  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    قرية يوسفبايلي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)

    ١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٢٢]

    باكو، 19 أبريل (أذرتاج)

    تقع قرية يوسفبايلي لمحافظة قوبادلي في ضفة نهر هاكاري في سهل إينجه.

    احتلت القريةُ من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. ودمر الوحشيون الأرمن هذه القريةَ بالكامل في فترة الاحتلال. حتى لم ينجو المسجد الذي يعود تاريخ انشائه الى القرن الثامن عشر في القرية من اعمال الوحشية الارمينية. وجعلوا المسجد حظيرة للمواشي في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية من قبل الجيش الأذربيجاني الباسل في 25 أكتوبر إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٧]
    محمية "أغكول" الوطنية ملجأ للطيور المحلية والمهاجرة المختلفة في جنوبي غرب أذربيجان (صور)
    ١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٤٥‎]
    قرية خومارلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)
    ١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٢٢]
    بدء تركيب اثنتين من المدارس الجاهزة في خاتشماز
    ١٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٣٠]
    بعد تحريرها من الاحتلال الأرميني.. تنتعش مدينة لاتشين (صور)
    قرية يوسفبايلي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية يوسفبايلي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية يوسفبايلي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية يوسفبايلي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية يوسفبايلي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية يوسفبايلي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية يوسفبايلي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية يوسفبايلي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية يوسفبايلي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية يوسفبايلي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية يوسفبايلي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية يوسفبايلي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)