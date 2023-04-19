قرية يوسفبايلي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 19 أبريل (أذرتاج)

تقع قرية يوسفبايلي لمحافظة قوبادلي في ضفة نهر هاكاري في سهل إينجه.

احتلت القريةُ من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. ودمر الوحشيون الأرمن هذه القريةَ بالكامل في فترة الاحتلال. حتى لم ينجو المسجد الذي يعود تاريخ انشائه الى القرن الثامن عشر في القرية من اعمال الوحشية الارمينية. وجعلوا المسجد حظيرة للمواشي في فترة الاحتلال.

تم تحرير القرية من قبل الجيش الأذربيجاني الباسل في 25 أكتوبر إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

تقدم أذرتاج صورا من القرية.