الرئيس: ثمة فرص جيدة لعمل الشركات الإسرائيلية في منطقة آلات الاقتصادية الحرة

باكو، 19 أبريل، (اذرتاج)

حاليا، تم تنفيذ عملية تحديث الاقتصاد بنجاح في أذربيجان. في هذا الصدد، من المهم تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا والطاقة الخضراء والمدينة الذكية والقرية الذكية.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية اذذربيجان إلهام علييف في لقائه مع وزير خارجية دولة إسرائيل والرئيس المشارك في اللجنة المشتركة إيلي كوهين في 19 أبريل.

أشار رئيس الدولة الى وجود إمكانيات جيدة لعمل الشركات الإسرائيلية في منطقة آلات الاقتصادية الحرة وتقديمها مشاريع جديدة. كما شدد على أهمية إمكانية مشاركة شركة سوكار الأذربيجانية في استغلال الموارد الهيدروكربونية في إسرائيل.