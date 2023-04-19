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    سياسة


    الرئيس الاذربيجاني: افتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل مؤشر على المستوى العالي لعلاقاتنا

    ١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٥‎٥‎]
    الرئيس الاذربيجاني: افتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل مؤشر على المستوى العالي لعلاقاتنا

    باكو، 19 أبريل، (اذرتاج)

    توجد علاقات سياسية جيدة بين أذربيجان وإسرائيل. إن افتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل مؤشر على المستوى العالي لعلاقاتنا.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية اذذربيجان إلهام علييف في لقائه مع وزير خارجية دولة إسرائيل والرئيس المشارك في اللجنة المشتركة إيلي كوهين في 19 أبريل.

    وأكد رئيس الدولة أن العلاقات بين بلدينا تقوم على أساس الصداقة والثقة المتبادلة والاحترام والدعم.

    كما قال الرئيس إلهام علييف إن أجندة التعاون آخذة في التوسع، مشيرا بشكل خاص إلى نشاط اللجنة المشتركة بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة دولة إسرائيل، معربا عن أمله في أن يساهم ذلك في تنويع العلاقات.

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