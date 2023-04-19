جولة إعلامية إلى مركز التأهيل المهني لذوي الإعاقة

باكو، 19 أبريل، أذرتاج

نظمت وزارة العمل والضمان الاجتماعي جولة إعلامية إلى كرمز التأهيل المهني لذوي الإعاقة لدى وكالة الخدمات العامة التابعة لها.

وأحيط ممثلون عن وسائل الإعلام الجماهيرية علما بأن المركز يقدم خدمات التأهيل الاجتماعي والمهني من خلال دورات تستمر 3-6 أشهر ويحصلون على شهادات التخرج المهني فيما تساعدهم الوكالة في في سوق العمل.

وخدم المركز العام الماضي 600 ذي إعاقة ويخدم حاليا 285 شخصا وبينهم 30 شخصا ذا إعاقة بسبب الحرب الوطنية.