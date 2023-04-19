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    إيلي كوهين: العلاقات بين أذربيجان وإسرائيل ذات طابع استراتيجي

    ١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٣١]
    إيلي كوهين: العلاقات بين أذربيجان وإسرائيل ذات طابع استراتيجي

    باكو، 19 أبريل، (أذرتاج)

    سيساهم افتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير خارجية دولة إسرائيل والرئيس المشارك في اللجنة المشتركة إيلي كوهين في لقائه مع رئيس جمهورية اذربيجان إلهام علييف.

    واكد الوزير ان العلاقات بين إسرائيل وأذربيجان ذات طابع استراتيجي، قائلا ان علاقات الصداقة قائمة بين الشعبين أيضا.

    كما تطرق الوزير الإسرائيلي في حديثه الى العلاقات في مجال السياحة بين البلدين منوها الى زيادة عدد السياح الوافدين من بلده الى أذربيجان. وقال ان حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموا، مشيرا الى وجود إمكانيات واسعة لزيادته أكثر.

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