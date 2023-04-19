بحث مسائل الشراكة المحتملة مع إسرائيل

باكو، 19 أبريل (أذرتاج) التقى رئيس هيأة إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) اورخان محمدوف مع نائب عمدة مدينة هولون الإسرائيلية ورئيس هيأة إدارة مجلس الاعمال الإسرائيلي الاذربيجاني مايكل سوتوفسكي. أفادت أذرتاج نقلا عن كوبيا ان الطرفين اجريا تبادل الآراء حول المبادرات المشتركة لتوسيع التعاون بين أصحاب المشاريع لكلا البلدين ومجالات الشراكة المحتملة بين رجال الاعمال واتجاهات التعاون المقبل.

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