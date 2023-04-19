أذربيجان: تطعيم 180 جرعة من لقاح كورونا في 19 أبريل

باكو، 19 ابريل، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 180 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 19 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 70 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و62 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 31 شخصا الجرعة الثالثة و17 جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و958 ألف و814 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و409 ألف و657 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و880 ألف و503 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و402 ألف و566 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 ألف و88 شخصا تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.