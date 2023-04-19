أذربيجان: 75 حالة إصابة بكورونا في اليوم الماضي

باكو، 19 أبريل، (أذرتاج)

سجلت 75 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و101 حالة تعافي دون تسجيل وفيات نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 19 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 830 ألف و993 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 820 ألف و317 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و217 مريض منهم ويستمر علاج 459 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1561 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و579 ألف و826 فحص طبي.