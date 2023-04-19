أمام منتدى الفضاء العالمي.. الإيسيسكو تدعو إلى استخدام التكنولوجيا لفتح آفاق جديدة للتطور والازدهار

باكو، 19 أبريل (أذرتاج)

دعا الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إلى إيلاء أهمية كبرى للاستفادة من تكنولوجيا الفضاء، من أجل فتح آفاق جديدة للتطور والازدهار، وتحقيق التنمية المستدامة حول العالم، من خلال إيجاد حلول للتحديات التي تعيق النمو الاقتصادي، وتلك المتعلقة بقضايا المناخ والأمن الغدائي والطاقة والعدالة الاجتماعية.

جاء ذلك في كلمته يوم الثلاثاء ( 18 أبريل 2023) بالدورة 38 لمنتدى الفضاء العالمي، الذي تنظمه مؤسسة الفضاء الأمريكية بولاية كلورادو في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشهد مشاركة رفيعة المستوى لمسؤولين من وكالات وهيئات الفضاء حول العالم، ضمن حوالي 14 ألف مشارك، وأكثر من 250 شركة عالمية في المجال، لمناقشة أحدث ما يشهده مجال علوم الفضاء وتطبيقاته.

وفي مستهل كلمته عبر الدكتور المالك عن تقديره لجهود مؤسسة الفضاء الأمريكية ومديرها التنفيذي، السيد توماس زيليبر، للارتقاء بعلوم الفضاء إلى مستويات غير مسبوقة، وتنظيم منتدى الفضاء العالمي، الذي يوفر منصة لتبادل الأفكار والمعارف والخبرات بين الدول والمنظمات ووكالات الفضاء، من أجل استشراف مستقبل المجال والتغلب على تحدياته.

ونوه المدير العام للإيسيسكو بالتطور الملحوظ الذي شهدته صناعة الفضاء، حيث أصبحت الأحلام بعيدة المنال إنجازات محققة، من خلال استكشافنا للفضاء عبر الرحلات الفضائية العلمية المأهولة وغير المأهولة، مشيرا إلى أن ارتفاع نسب تمويل التطور التكنولوجي لعلوم الفضاء، والاهتمام المتزايد بذلك، مكن من استكشاف آفاق جديدة للفضاء، فأضحى السباق نحوه فضاء تبتكر فيه 90 دولة، بعد أن بدأ كمنافسة بين قوتين عظميين فقط.

وأكد المدير العام للإيسيسكو أن المنظمة تولي اهتماما خاص لعلوم الفضاء، لما لها من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة بالعالم الإسلامي، منوها بالشراكة المثمرة بين الإيسيسكو ومؤسسة الفضاء الأمريكية، التي أسفرت عن عقد مجموعة من الأنشطة، تندرج ضمن خطة عمل المنظمة ورؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى المساهمة في تشجيع دولها الأعضاء على زيادة الاستثمار في تكنولوجيا الفضاء، لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم، والتحديات المستقبلية.