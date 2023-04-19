نائب وزير الخارجية الصيني: العلاقات الأذربيجانية الصينية ارتقت الى مستوى الشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات

باكو، 19 ابريل (أذرتاج)

التقى مساعد رئيس أذربيجان، المدير التنفيذي لمؤسسة حيدر علييف، أنار علي أكبروف، خلال زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية نائب وزير الخارجية الصيني ما جايوكسو.

أشار نائب وزير الخارجية الصيني ما جايوكسو إلى أن العلاقات بين أذربيجان والصين، التي وضعت أسسها الزعيم العظيم حيدر علييف، تتطور حاليًا في جميع المجالات بفضل جهود قائدي البلدين، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وأكد أهمية لقاء قائدي أذربيجان والصين خلال قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في تحديد آفاق التعاون.

وأبرز نائب وزير الخارجية أيضًا دور المشاريع الإنسانية والثقافية التي تنفذها مؤسسة حيدر علييف في الصين، والتعاون مع الجمعية الشعبية الصينية للصداقة مع البلدان الأجنبية، بالإضافة إلى أنشطة السفارتين للبلدين في توسيع العلاقات بين أذربيجان والصين.

وأكد ما جايوكسو أن أذربيجان ردت دائمًا بشكل إيجابي على جميع مبادرات الصين، مشيدًا بمساهمات أذربيجان في مبادرة "حزام واحد وطريق واحد".

وأشار أنار علي اكبروف إلى أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يولي دائمًا أهمية للعلاقات مع جمهورية الصين الشعبية ويدعمها، ويسعى أيضًا لتطوير العلاقات الثنائية.

تحدث مساعد الرئيس أنار علي اكبروف عن الإمكانيات السياحية الغنية في أذربيجان، والأعمال الكبيرة للترميم والإعمار التي تجري في المناطق المحررة، بالإضافة إلى الفرص المتاحة للمستثمرين والشركات الصينية في المشاريع التي تنفذ في مناطق أخرى في البلاد.

وشدد مساعد الرئيس على أن مؤسسة حيدر علييف ستستمر في تنفيذ مشاريعها الإنسانية والثقافية في الصين في المستقبل، مشيرًا إلى أن هيئات القطاع العام في أذربيجان مهتمة بالتعاون مع الصين. وأكد أيضًا أن أذربيجان دائمًا دعمت مبدأ "صين واحدة".