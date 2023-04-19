  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    الكشف عن عدد البلدان المشاركة في البطولة الأوروبية للجمباز الايقاعي في باكو

    ١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:١٠]
    الكشف عن عدد البلدان المشاركة في البطولة الأوروبية للجمباز الايقاعي في باكو

    باكو، 19 أبريل (أذرتاج)

    ستقام النسخة الـ39 للبطولة الأوروبية للجمباز الايقاعي تحت شعار "تألق كنجمة" من 17 الى 21 مايو في باكو.

    أفادت أذرتاج نقلا عن الاتحاد الاذربيجاني للجمباز ان المنافسات ستشهد حضور لاعبين من 38 بلدا.

    ستستمر المنافسات لمدة 5 أيام واختير قرد باسم لوجي تميمة للبطولة أوروبا.

    هذا وقد احتضنت باكو بطولة العالم من هذا النوع خلال فترة اعوام 2007 و2009 و2014 و2019.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٣:٥‎٨]
    المصارع الأذربيجاني يحصد الذهبية للمرة الرابعة
    ١٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [٠٠:٤٨]
    حرق علم أذربيجان في حفل افتتاح البطولة الأوربية في أرمينيا
    ١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٣٠]
    لاعب الشطرنج رسولوف يفوز المركز الثاني في بطولة أقزاموف في أوزبكستان
    ١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٥‎٧]
    تحديد خصوم منتخب أذربيجان لكرة القدم الشاطئية في ألعاب أوروبا الثالثة في بولندا