الكشف عن عدد البلدان المشاركة في البطولة الأوروبية للجمباز الايقاعي في باكو

باكو، 19 أبريل (أذرتاج)

ستقام النسخة الـ39 للبطولة الأوروبية للجمباز الايقاعي تحت شعار "تألق كنجمة" من 17 الى 21 مايو في باكو.

أفادت أذرتاج نقلا عن الاتحاد الاذربيجاني للجمباز ان المنافسات ستشهد حضور لاعبين من 38 بلدا.

ستستمر المنافسات لمدة 5 أيام واختير قرد باسم لوجي تميمة للبطولة أوروبا.

هذا وقد احتضنت باكو بطولة العالم من هذا النوع خلال فترة اعوام 2007 و2009 و2014 و2019.